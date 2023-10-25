Барселона – Шахтер: "горняки" из-за войны в Украине отказались от важного для каталонцев ритуала перед матчем ЛЧ
Перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Шахтер пройдут не все мероприятия, к которым привык испанский клуб.
Делегации дончан и каталонцев не будут проводить традиционный обед между клубами перед матчем. Причиной стала просьба Шахтера, а не раннее начало игры (в Испании тогда будет 18:45), сообщает Mundo Deportivo.
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Отмечается, что Барселона готовилась устроить пир, но "горняки" отказались от таких инициатив из-за уважения к ситуации, в которой оказалась Украина. Шахтер считает неуместными пиршества, когда на родине идет война. Это решение касается не только приглашения каталонцев, но и всех матчей Лиги чемпионов.
Следует заметить, что испанцы уделяют этому событию столь много внимания, потому что предматчевые обеды – очень важный ритуал для клубов из этой страны. В частности, Севилья отказалась сесть за обеденный стол с руководителями Барселоны из-за коррупционного скандала, в котором фигурируют каталонцы. Для "сине-гранатовых" это было большим оскорблением. В итоге каталонцы заявили о расторжении отношений с андалусским клубом.