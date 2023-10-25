Перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар відбудуться не всі заходи, до яких звик іспанський клуб.

Делегації донеччан і каталонців не будуть проводити традиційний обід між клубами перед матчем. Причиною стало прохання Шахтаря, а не ранній початок гри (в Іспанії тоді буде 18:45), повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що Барселона готувалася влаштувати бенкет, але "гірники" відмовилися від таких ініціатив з поваги до ситуації, в якій опинилася Україна. Шахтар вважає недоречними бенкетування, коли на батьківщині точиться війна. Це рішення стосується не лише запрошення каталонців, а усіх матчів Ліги чемпіонів.

Слід зауважити, що іспанці приділяють цій події настільки багато уваги, бо передматчеві обіди – це дуже важливий ритуал для клубів із цієї країни. Зокрема, Севілья відмовилася сісти за обідній стіл з керівниками Барселони через корупційний скандал, у якому фігурують каталонці. Для "синьо-гранатових" це було великою образою. У підсумку каталонці заявили про розірвання відносин із андалуським клубом.

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