Барселона – ПСЖ: Лапорта отметился беспрецедентным поступком перед матчем ЛЧ – кадры встречи президента с Хави
Босс Барселоны Жоан Лапорта не чурается максимальных проявлений эмоций перед ответным матчем против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Президент "кулес" прямо во время тренировки выскочил на поле, чтобы крепко обнять Хави и его помощников.
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Издание Sport.es назвало "беспрецедентной" такую эмоциональную поддержку президента на глазах СМИ и фанатов. Барселона удивила многих, перестреляв ПСЖ в Париже со счетом 3:2. Завтра, 16 апреля, в родных стенах нужно повторить качественный футбол. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Интересно, что Хави упорно отказывается менять свое решение об уходе из Барсы в конце сезона. Лапорта всячески уговаривает тренера и надеется таки удержать его на следующую кампанию.
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