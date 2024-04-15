Босс Барселоны Жоан Лапорта не чурается максимальных проявлений эмоций перед ответным матчем против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Президент "кулес" прямо во время тренировки выскочил на поле, чтобы крепко обнять Хави и его помощников.

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Издание Sport.es назвало "беспрецедентной" такую эмоциональную поддержку президента на глазах СМИ и фанатов. Барселона удивила многих, перестреляв ПСЖ в Париже со счетом 3:2. Завтра, 16 апреля, в родных стенах нужно повторить качественный футбол. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что Хави упорно отказывается менять свое решение об уходе из Барсы в конце сезона. Лапорта всячески уговаривает тренера и надеется таки удержать его на следующую кампанию.

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Joan Laporta salta al césped del Tito Vilanova, se cruza todo el campo y se funde en un abrazo tremendo con Xavi Hernández y sus ayudantes



Apoyo institucional sin precedentes al entrenador y al equipo a 24 horas de jugarse el pase a unas semifinales de… pic.twitter.com/LrY3ihmRz2 — Diario SPORT (@sport) April 15, 2024

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