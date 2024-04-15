Барселона – ПСЖ: Лапорта відзначився безпрецедентним вчинком перед матчем ЛЧ – кадри зустрічі президента з Хаві
Бос Барселони Жоан Лапорта не цурається максимальних проявів емоцій перед матчем-відповіддю проти ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Президент "кулес" прямо під час тренування вискочив на поле, щоб міцно обійняти Хаві та його помічників.
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Видання Sport.es назвало "безпрецедентною" таку емоційну підтримку президента на очах ЗМІ та фанатів. Барселона здивувала багатьох, перестрілявши ПСЖ у Парижі з рахунком 3:2. Завтра, 16 квітня, у рідних стінах потрібно повторити якісний футбол. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Цікаво, що Хаві вперто відмовляється змінювати своє рішення про відхід з Барси в кінці сезону. Лапорта всіляко вмовляє тренера і сподівається таки втримати його на наступну кампанію.
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