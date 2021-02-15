"Мы очень рады возвращению Лиги чемпионов. Это очень сложный матч, у ПСЖ хорошая команда, сильная. Будет очень интересно. Барса также стала лучше, но соперник сильный. Пике тренировался с командой 4-5 дней, есть хорошее предчувствие. У меня еще один день, чтобы выбрать состав. Араухо недоступен.

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Для всех важно иметь полный состав. Неймар и Ди Мария ключевые игроки для ПСЖ, нам не поможет Ансу Фати... Приходится смириться с этими проблемами и подготовить других футболистов. Я ничего не боюсь, потому что доверяю им. Мы уважаем оппонента, в том числе и за его историю. Это претендент на победу в Лиге чемпионов. Но давайте подождем и посмотрим, как все получится. Это двухматчевое противостояние, они явно захотят забить на выезде. Я не вижу, что другие команды намного сильнее, чем Барселона. Впрочем, мы играем с молодежью, поэтому нельзя рассчитывать на победу в Лиге чемпионов. Мы на высоком уровне и можем обыграть любого.

Слухи вокруг Месси и ПСЖ? Они не повлияли на нас, хотя я надеюсь, что никто не создавал их намеренно. Даже если бы я что-то знал о будущем Лео, то ничего бы не сказал. Надо доиграть сезон, а потом он сам решит. Сейчас он игрок Барселоны. Этот поединок не надо воспринимать дуэлью Месси и Мбаппе. Это противостояние двух замечательных команд. Мбаппе очень сильный игрок, но я не привык выделять кого-то одного. Мы должны быть командой, атаковать и защищаться вместе. И постараться воспользоваться своими шансами. Я бы предпочел играть дома ответный матч, но без публики разницы почти нет. Фанаты очень важны", – цитирует Кумана Marca.

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