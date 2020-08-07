Барселона – Наполи: Сетьен определился с заявкой на матч Лиги чемпионов – есть серьезные потери

В поединке на Камп Ноу Барселоне не помогут дисквалифицированные Серхио Бускетс и Артуро Видаль, а также травмированные Усман Дембеле и Самюэль Умтити. Не сыграет и Артур, который самовольно покинул расположение клуба.

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Зато готовы помочь своей команде Антуан Гризманн и Клеман Лангле, которые преодолели проблемы со здоровьем. Также Кике Сетьен привлек в первую команду несколько игроков из молодежки, информирует официальный Twitter каталонцев.

Матч Барселона – Наполи начнется 8 августа в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале победитель пары, скорее всего, сыграет с Баварией, которая в первом матче разбила на выезде Челси со счетом 3:0.

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