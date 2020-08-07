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Барселона – Наполі: Сетьєн визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів – є серйозні втрати

13:53 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Сетьєн визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів – є серйозні втрати
Барселона готується до Наполі / ФК Барселона

Наставник "синьо-гранатових" зможе розраховувати на допомогу 22 футболістів у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Наполі.

 

У поєдинку на Камп Ноу Барселоні не допоможуть дискваліфіковані Серхіо Бускетс та Артуро Відаль, а також травмовані Усман Дембеле і Самюель Умтіті. Не зіграє і Артур, який самовільно покинув розташування клубу.

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Натомість готові допомогти своїй команді Антуан Грізманн і Клеман Лангле, які подолали проблеми зі здоров'ям. Також Кіке Сетьєн залучив до першої команди кілька гравців із молодіжки, інформує офіційний Twitter каталонців.

Матч Барселона – Наполі розпочнеться 8 серпня о 22:00 за київським часом. Перший матч завершився з рахунком 1:1. У чвертьфіналі переможець пари, найімовірніше, зіграє з Баварією, яка в першому матчі розбила на виїзді Челсі з рахунком 3:0.

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Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Наполі Усман Усман Дембеле Артуро Артуро Відаль Серхіо Серхіо Бускетс Самюель Самюель Умтіті
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