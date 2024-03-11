В последние недели наставник "блаугранас" Хави не мог рассчитывать на ряд ключевых игроков из-за различных травм.

Реал – Барселона: определились дата и время начала Эль-Класико, которое может решить судьбу чемпионства

Как сообщает Mundo Deportivo, Маркос Алонсо тренировался с группой и готовится вернуться в стартовый состав Барселоны. Ферран Торрес выполнял индивидуальные упражнения, но он может присоединиться к команде в понедельник, 11 марта. Рафинья и Ламин Ямал, которые получили незначительные повреждения в матче против Мальорки, тренировались в обычном режиме. До сих пор в лазарете "кулес" находятся Бальде, Гави, Педри и де Йонг.

Напомним, Барселона сыграет против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 12 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Первая игра между командами закончилась со счетом 1:1.

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