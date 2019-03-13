Барселона – Лион: полиция накануне матча задержала шестерых фанатов, среди пострадавших есть раненые

Болельщики Лиона устроили беспорядки в столице Каталонии накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором их команда встречается с Барселоной.

Испанская полиция задержала шестерых болельщиков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Лион, сообщает Fox Sports.

Барселона – Лион – видео голов

По информации издания, фанаты команд устраивали драки перед игрой. Среди задержанных – трое польских националистов, которые поддерживали Лион, и два испанца.

В результате конфликтов пострадали пять человек. Четырем французским болельщикам была предоставлена ​​помощь после применения слезоточивого газа, еще один фанат получил ранения.

Барселона – Лион:онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

С самого утра за порядком перед матчем, на который должны были прибыть 5 тысяч французских болельщиков, следит городская полиция с целью предотвращения столкновений между фанатскими группировками двух команд.