Барселона – Ліон: поліція напередодні матчу затримала шістьох фанатів, серед постраждалих є поранені

Вболівальники Ліона влаштували безлад в столиці Каталонії напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому їх команда зустрічається з Барселоною.

Іспанська поліція затримала шістьох уболівальників перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Ліон, повідомляє Fox Sports.

Барселона – Ліон – відео голів

За інформацією видання, фанати команд влаштовували бійки перед грою. Серед затриманих – троє польських націоналістів, які підтримували Ліон, і два іспанці.

В результаті конфліктів постраждали п'ятеро людей. Чотирьом французьким вболівальникам була надана допомога після застосування сльозогінного газу, ще один фанат отримав поранення.

Барселона – Ліон: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

З самого ранку за порядком перед матчем, на який повинні були прибути 5 тисяч французьких уболівальників, стежить міська поліція з метою запобігання сутичкам між фанатськими угрупованнями двох команд.