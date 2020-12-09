"Поражение стало следствием первых 25 минут матча. Мы начали плохо, со страхом, нам не хватало агрессии. Казалось, мы вышли с целью не проиграть, а не с целью контролировать игру. Мы плохо сыграли в защите, мы проиграли матч в первые полчаса. Мы не сыграли на своем обычном уровне. Но наша форма в Лиге чемпионов была хорошей.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Барселона – Ювентус – 0:3

Если они назначили пенальти на Криштиану, там был пенальти и на Месси. Но поражение было нашей собственной ошибкой. В первые полчаса все пошло не так. Мы играли против Ювентуса до этого и выглядели хорошо. Для нас это необходимый урок. Соперник вышел на игру с гораздо лучшим настроем. Замены? Я хотел защитить своих игроков. Календарь очень плотный", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Барселона разгромно проиграла Ювентусу (0:3) и завершила группу G на втором месте, набрав 15 очков.

Лига чемпионов: Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Ман Юнайтед в Лигу Европы, парижский скандал