Барселона – Ювентус: Куман нашел причину разгромного поражения каталонцев
Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против Ювентуса.
"Поражение стало следствием первых 25 минут матча. Мы начали плохо, со страхом, нам не хватало агрессии. Казалось, мы вышли с целью не проиграть, а не с целью контролировать игру. Мы плохо сыграли в защите, мы проиграли матч в первые полчаса. Мы не сыграли на своем обычном уровне. Но наша форма в Лиге чемпионов была хорошей.
Дубль Роналду в видеообзоре матча Барселона – Ювентус – 0:3
Если они назначили пенальти на Криштиану, там был пенальти и на Месси. Но поражение было нашей собственной ошибкой. В первые полчаса все пошло не так. Мы играли против Ювентуса до этого и выглядели хорошо. Для нас это необходимый урок. Соперник вышел на игру с гораздо лучшим настроем. Замены? Я хотел защитить своих игроков. Календарь очень плотный", – приводит слова Кумана Marca.
Напомним, Барселона разгромно проиграла Ювентусу (0:3) и завершила группу G на втором месте, набрав 15 очков.
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