"Поразка стала наслідком перших 25 хвилин матчу. Ми почали погано, з острахом, нам не вистачало агресії. Здавалося, ніби ми вийшли з метою не програти, а не з метою контролювати гру. Ми погано зіграли в захисті, ми програли матч в перші півгодини. Ми не зіграли на своєму звичайному рівні. Але наша форма в Лізі чемпіонів була хорошою.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Барселона – Ювентус – 0:3

Якщо вони призначили пенальті на Кріштіану, там був пенальті і на Мессі. Але поразка була нашою власною помилкою. У перші півгодини все пішло не так. Ми грали проти Ювентуса до цього і виглядали добре. Для нас це необхідний урок. Суперник вийшов на гру з набагато кращим настроєм. Заміни? Я хотів захистити своїх гравців. Календар дуже щільний", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, Барселона розгромно програла Ювентусу (0:3) та завершила групу G на другому місці, набравши 15 очок.

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