"Думаю, этот матч зарядил нас уверенностью. Приехать сюда после 0:2 в первом матче и сыграть в таком ключе – это фантастика. Верю, что это не случайность. Я верю, что труд и серьезное отношение к делу приносят плоды и верю, что каждый получает награду за свои жертвы.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Барселона – Ювентус – 0:3

Это не вопрос мотивации, это вопрос пути, на котором бывают как взлеты, так и падения. И прежде чем найти определенную последовательность, нужно пройти путь, который может состоять из неудачных матчей и захватывающих.

Я считаю, что наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее найти себя, свое лицо и душу, потому что без души невозможно выигрывать даже в настольном футболе. Если мы найдем последовательность в этом аспекте, значит, мы – сильная команда", – приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ювентус разбил Барселону на Камп Ноу (3:0), а Роналду отметился дублем, реализовав два пенальти.

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