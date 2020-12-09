"Думаю, цей матч зарядив нас упевненістю. Приїхати сюди після 0:2 в першому матчі і зіграти в такому ключі – це фантастика. Вірю, що це не випадковість. Я вірю, що праця і серйозне ставлення до справи приносять плоди і вірю, що кожен отримує нагороду за свої жертви.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Барселона – Ювентус – 0:3

Це не питання мотивації, це питання шляху, на якому бувають як злети, так і падіння. І перш ніж знайти певну послідовність, потрібно пройти шлях, який може складатися з невдалих матчів і захоплюючих.

Я вважаю, що наша мета повинна полягати в тому, щоб якомога швидше знайти себе, своє обличчя і душу, тому що без душі неможливо вигравати навіть у настільному футболі. Якщо ми знайдемо послідовність в цьому аспекті, значить, ми – сильна команда", – наводить слова Буффона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус розбив Барселону на Камп Ноу (3:0), а Роналду відзначився дублем, реалізувавши два пенальті.

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