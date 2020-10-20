Ференцварош Сергея Реброва приехал на Камп Ноу на поединок первого тура ЛЧ против Барселоны.

Харатин намекнул, в каком топ-чемпионате хотел бы продолжить карьеру

В стартовом составе украинского специалиста вышли два наши соотечественники – Александр Зубков и Игорь Харатин. Последний отметился первым голом в Лиге чемпионов в своей карьере с 11-метрового – удачный дебют в ЛЧ для Игоря. Более того, это первый за 25 лет гол Ференцвароша в самом престижном турнире Европы.

Заметим, что венгры в группе ЛЧ играют с Динамо, Ювентусом и Барселоной.

Ференцварош в волевом стиле одолел Академию Пушкаша – команда Реброва стала лидером чемпионата Венгрии