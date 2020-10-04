Украинский легионер венгерского Ференцвароша Игорь Харатин не собирается останавливаться на достигнутом и видит себя в одной из ведущих европейских лиг.

"На данный момент я счастлив и максимально сконцентрирован на команде. Мы сыграем в Лиге чемпионов и я хочу насладиться этим моментом. Дальше будет видно. У меня есть контракт, который я должен выполнять, а дальше посмотрим.

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Хочется играть на самом высоком уровне. Никогда не нужно себя ограничивать, где бы ты ни был. Даже если ты в АПЛ, то все равно должен иметь перед собой цель идти еще выше. В любом случае моя цель – идти дальше, дальше и дальше. С кем это будет – пока не знаю. Но сейчас я счастлив, что играю за Ференцварош.

С детства мне всегда нравилась английская Премьер-лига. Хотя в последнее время больше смотрю Серию А. У меня нет единого направления, но однозначно хотелось бы поиграть в топ-лиге", – сказал Харатин в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Ференцварош в Лиге чемпионов попал в группу G, где сыграет с Динамо, Барселоной и Ювентусом.

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