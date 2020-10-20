Ференцварош Сергія Реброва завітав на Камп Ноу на поєдинок першого туру ЛЧ проти Барселони.

Харатін натякнув, в якому топ-чемпіонаті хотів би продовжити кар'єру

У стартовому складі українського фахівця вийшли два наші співвітчизники – Олександр Зубков та Ігор Харатін. Останній відзначився першим голом у Лізі чемпіонів у своїй кар'єрі з 11-метрового – вдалий дебют в ЛЧ для Ігоря. Ба більше, це перший за 25 років гол Ференцвароша у найпрестижнішому турнірі Європи.

Зауважимо, що угорці у групі ЛЧ грають з Динамо, Ювентусом та Барселоною.

Ференцварош у вольовому стилі здолав Академію Пушкаша – команда Реброва стала лідером чемпіонату Угорщини