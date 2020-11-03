"У Динамо есть проблемы с коронавирусом. Они сегодня делали тесты, надо подождать результатов до вечера. Я не знаю правил УЕФА, не знаю всех деталей. Главное – подготовиться как следует к матчу. Надеемся, он состоится.

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Мы живем в таких обстоятельствах, когда коронавирус на нас влияет каждый день. Нужно беречься, надо соблюдать правила. У Динамо много потерь. Безусловно, это повлияет на качество игры, но не сильно. Мы видели, как Шахтер с потерями приехал в Мадрид и победил. Мы очень уважаем соперника.

Наши цели неизменны: хорошо играть, создавать моменты, забивать голы, побеждать. В Лиге чемпионов у Барселоны все хорошо – 6 очков за 2 тура. Постараемся продолжить в том же духе.

Я понимаю и принимаю критику. В то же время я получаю сообщения, что люди довольны. Конечно, результаты в последних турах оставляют желать лучшего, но все не так плохо. Барселона много создает, просто надо забивать. Должны улучшить реализацию и результаты. У нас есть для этого ресурсы. Команда знает, что следует усовершенствовать. Работаем не покладая рук.

"Мое будущее в Барселоне – это не самое главное. Надо жить сегодняшним днем, просто побеждать в каждом матче. Нам нужен покой и время. Команда меняется. Не лучшие результаты в Ла Лиге, но играем мы хорошо. Я не влияю на решения руководства. Могу только сказать, что мне очень хорошо с командой, комфортно", – ответил Куман на вопрос "Футбол 24".

Я всегда говорил, что нам не хватает качественного центрфорварда. В клубе знают мою позицию. Все зависит от Барселоны, от финансов. Я не хочу форсировать ситуацию. Когда я приходил в клуб, то знал все обстоятельства и согласился на них. Мы меняем имидж, ставим на молодых. У нас качественные молодые исполнители, я должен их защищать. Педри прекрасно сыграл против Реала и Ювентуса, но он не может выходить в каждом матче.

Месси – лучший игрок в мире. Я на тренировках вижу, как он трудится. Мне не сложно с ним работать, обсуждать что-то, как с капитаном. Комментарии Кике Сетьена? Я не Сетьен и вижу ситуацию по-другому. Сыграет ли Месси завтра, решим после финальной тренировки. То же самое касается тер Штегена. Он уже неделю тренируется с командой, набирает форму.

Против Динамо в начале 90-х был один из лучших матчей дримтим Барселоны. Сложный поединок с сильным соперником. Мы с Гвардиолой постоянно вспоминаем тот матч. Для нас он лучший в карьере. Мы очень много создали, классно атаковали. Хотим завтра это повторить", – сказал на предматчевой пресс-конференции Рональд Куман.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится 4 ноября, начало в 22:00. Впрочем, поединок Лиги чемпионов оказался под угрозой срыва. В первых двух турах каталонцы набрали максимальное количество очков, а киевляне проиграли Ювентусу и расписали ничью с Ференцварошем.

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