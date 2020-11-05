"У нас было 2 варианта на левый фланг обороны: Шабанов и Де Пена. Мы проанализировали 25 минут Де Пены слева в обороне против Десны, а также прошлогодние выступления Шабанова на этой позиции. И пришли к выводу, что стоит поставить последнего. Хочу отметить его игру – очень достойно сыграл. Также важно, что Родригес помог ему обороняться.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мало фолов от Динамо? Я настаиваю, чтобы игроки играли агрессивно. Это придет со временем. В некоторых моментах мы расслабляемся, выключаемся. Как с Ференцварошем во втором тайме, так и против Барселоны.

Я доволен, как мы сыграли. Особенно понравился выход из обороны. Была и скорость, и последний пас. В Будапеште мы атаковали индивидуально, а здесь командно. Не хватило хладнокровия Супряге и Цыганкову. Кстати, хочу отметить Цыганкова. Он и Нещерет – лучшие игроки встречи.

Сложно сказать, лучший ли это матч в сезоне. Учитывая все условия, учитывая коронавирус, могу сказать, что мы провели очень хорошую игру. Прекрасно оборонялись и классно выбегали в контрвыпады. Начали стыдливо, но потом освоились.

Кто будет иметь преимущество перед матчем в воскресенье? Я не хочу комментировать игру Шахтера. Я ее не видел.

Я помню встречу с Платини в Гамбурге после Кубка УЕФА. Он спросил, что я думаю о VAR. Я сказал, что я против. Потому что футбол – это яркое действо для болельщиков на трибунах и у телевизоров. Я противник VAR. Абсолютно. Футбол – это не баскетбол. Как можно доверять решение арбитрам, которые сидят далеко от поля у экранов. Я не могу прокомментировать отмененный гол и пенальти. Надо пересмотреть", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо в третьем туре Лиги чемпионов уступило Барселоне со счетом 2:1. На экваторе группового раунда в активе киевлян лишь одно очко. Следующий матч "бело-синие" также проведут против Барселоны – 24 ноября в Киеве.

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