Барселона – Динамо – видео гола Месси
22:13 - Читати українською
Барселона принимает киевское Динамо в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Динамо.
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Динамо продержалось лишь 4 минуты против каталонского гранда.
Барселона – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ
Попов в своей штрафной сбил Лионеля Месси – арбитр справедливо назначил пенальти. Аргентинец сам исполнил приговор, не оставив шансов Руслану Нещерету.
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