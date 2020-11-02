Последствия эпидемии коронавируса в киевском Динамо могут оказаться куда серьезнее. Матч против Барселоны, который должен пройти 3 ноября, могут перенести.

Барселона – Динамо: Луческу объявил заявку на матч Лиги чемпионов без 13 основных игроков, но с дебютантами

По информации Mundo Deportivo, в Каталонии обеспокоены, что в делегации Динамо немало игроков, которые накануне тренировались с теми, у кого обнаружили вирус. Ожидается, что украинцы сдадут еще один тест, результаты которого будут известны во вторник вечером.

Источник указывет, что если хотя бы один игрок киевлян, заявленный на ЛЧ через список А, сдаст положительный тест, то УЕФА должен перенести матч с Барселоной. Дело в том, что в распоряжении Мирчи Луческу осталось лишь 13 футболистов из списка А. Это как раз необходимый минимум для проведения игры, который предусмотрен протоколом УЕФА.

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