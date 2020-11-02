Наслідки епідемії коронавірусу в київському Динамо можуть виявитися куди серйознішими. Матч проти Барселони, який має пройти 3 листопада, можуть перенести.

Барселона – Динамо: Луческу оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів без 13 основних гравців, але з дебютантами

За інформацією Mundo Deportivo, у Каталонії занепокоєні, що в делегації Динамо є чимало гравців, які напередодні тренувалися з тими, у кого виявили вірус. Очікується, що українці здадуть ще один тест, результати якого будуть відомі у вівторок ввечері.

Джерело вказує, що якщо хоча б один гравець киян, заявлений на ЛЧ через список А, здасть позитивний тест, то УЄФА повинен перенести матч із Барселоною. Річ у тім, що у розпорядженні Мірчі Луческу залишилося лише 13 футболістів із списку А. Це якраз необхідний мінімум для проведення гри, який передбачений протоколом УЄФА.

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