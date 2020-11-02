Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився з обоймою гравців, які вирушать на поєдинок проти Барселони в ЛЧ.

Мірча Луческу може розраховувати на 19 гравців у поєдинку 3-го туру ЛЧ з "блаугранас".

Барселона – Динамо: матч Ліги чемпіонів розсудить фартовий для України арбітр

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, у списку немає аж 13 основних гравців киян. Через позитивні тести на COVID-19 не зможуть допомогти команді Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаішвілі та Дуелунд. Також в лазареті команди перебувають Бурда, Тимчик і Костевич.

Не зіграє у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію. Однак до Барселони капітан "біло-синіх" вирушить разом з командою.

Натомість, дебютні виклики в ЛЧ у своїй кар'єрі отримали два голкіпери – Валентин Моргун та Денис Ігнатенко.

Нагадаємо, Динамо вже в середу, 4 листопада зіграє з Барселоною. Початок о 22:00.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му