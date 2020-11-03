Київське Динамо пройшло чергове тестування на COVID-19 перед поєдинком з Барселоною у 3-му турі ЛЧ.

Тести гравців, тренерського штабу та персоналу виявились негативними, інформує офіційний сайт Динамо. Це означає, що поєдинок проти Барселони відбудеться за розкладом.

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Раніше іспанська преса повідомляла, що поєдинок Динамо проти каталонців можуть перенести, якщо у складі киян будуть виявлені нові випадки захворювання. До слова, на матч з Барсою "біло-сині" відправились без когорти основних гравців – вони залишились у Києві через COVID-19.

Нагадаємо, Динамо після двох турів ЛЧ має одне очко у своєму активі. Вже завтра, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною у 3-му турі. Початок матчу запланований на 22:00.

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