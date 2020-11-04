"На мой взгляд, самой большой потерей стал вылет из обоймы Георгия Бущана. Все же у него был кураж в последних матчах. Когда вратарь уверен в себе, это 50 процентов успеха команды, нет нервотрепки, а партнеры знают, что за их спиной надежный тыл, который может подстраховать и спасти команду.

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У Динамо перед глазами недавний пример того же Шахтера, который наказал за беспечность Реал. Почему бы молодым игрокам Динамо не удивить Барселону? Для них это шанс, который надо брать и использовать", – цитирует Гецко Команда 1.

Напомним, поединок третьего группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Динамо состоится 4 ноября, начало в 22:00.

Барселона – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов