"На мій погляд, найбільшою втратою став виліт з обойми Георгія Бущана. Все ж у нього був кураж в останніх матчах. Коли воротар впевнений у собі, це 50 відсотків успіху команди, немає нервування, а партнери знають, що за їхньою спиною надійний тил, який може підстрахувати і врятувати команду.

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У Динамо перед очима є нещодавній приклад того ж Шахтаря, який покарав за безпечність Реал. Чому б молодим гравцям Динамо не здивувати Барселону? Для них це шанс, який треба брати і використовувати", – цитує Гецка Команда 1.

Нагадаємо, двобій третього групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Динамо відбудеться 4 листопада, початок о 22:00.

Барселона – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів