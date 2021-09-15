Игроки Барселоны очень тяжело переживали болезненное поражение от Баварии (0:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Универсал Серхи Роберто после завершения поединка не сдержал слез в раздевалке, утверждает AS.

Барселона – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Вице-капитану Барселоны и без того пришлось непросто, поскольку ему на фланге противостояли реактивные Дэвис и Сане. На 59-ой минуте Рональд Куман решил заменить 29-летнего воспитанника клуба. Вместо поддержки, родные фанаты громко освистали Роберто, что глубоко поразило игрока.

Добавим, что следующим соперником Барселоны в Лиге чемпионов станет Бенфика, а в параллельном матче группы Е Бавария будет принимать Динамо.

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