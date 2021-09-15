Гравці Барселони дуже важко переживали болючу поразку від Баварії (0:3) у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів.

Універсал Серхі Роберто після завершення поєдинку не стримав сліз у роздягальні, стверджує AS.

Барселона – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Віце-капітану Барселони і без того довелося непросто, оскільки йому на фланзі протистояли реактивні Девіс та Сане. На 59-ій хвилині Рональд Куман вирішив замінити 29-річного вихованця клубу. Замість підтримки, рідні фанати гучно освистали Роберто, що глибоко вразило гравця.

Додамо, що наступним суперником Барселони в Лізі чемпіонів стане Бенфіка, а в паралельному матчі групи Е Баварія прийматиме Динамо.

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