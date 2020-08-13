Барселона – Бавария: Румменигге нашел способ остановить Месси

"Я очень уважаю аргентинца. У него есть то, чего не имеет ни один другой игрок на планете. Он может решить исход игры самостоятельно, без чьей-либо помощи.

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За Месси в игре нужно следить невероятно внимательно. Его можно попробовать остановить только в том случае, если удастся лишить его удовольствия от игры. Если это получится, то появится шанс", – приводит слова Румменигге Mundo Deportivo.

Напомним, поединок Барселона – Бавария запланирован на 14 августа, начало в 22:00.

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