Барселона – Баварія: Румменігге знайшов спосіб зупинити Мессі

"Я дуже поважаю аргентинця. У нього є те, чого не має жоден інший гравець на планеті. Він може вирішити результат гри самотужки, без чиєїсь допомоги.

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За Мессі в грі потрібно стежити неймовірно уважно. Його можна спробувати зупинити тільки в тому випадку, якщо вдасться позбавити його задоволення від гри. Якщо це вийде, то з'явиться шанс", – наводить слова Румменігге Mundo Deportivo.

Нагадаємо, поєдинок Барселона – Баварія запланований на 14 серпня, початок о 22:00.

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