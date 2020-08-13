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Барселона – Баварія: Румменігге знайшов спосіб зупинити Мессі

15:48 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Румменігге знайшов спосіб зупинити Мессі
Ліонель Мессі / Marca

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге поділився думкою щодо гри Ліонеля Мессі перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Я дуже поважаю аргентинця. У нього є те, чого не має жоден інший гравець на планеті. Він може вирішити результат гри самотужки, без чиєїсь допомоги.

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За Мессі в грі потрібно стежити неймовірно уважно. Його можна спробувати зупинити тільки в тому випадку, якщо вдасться позбавити його задоволення від гри. Якщо це вийде, то з'явиться шанс", – наводить слова Румменігге Mundo Deportivo.

Нагадаємо, поєдинок Барселона – Баварія запланований на 14 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Баварія Баварія Карл-Хайнц Румменігге Барселона - Баварія
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