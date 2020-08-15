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Барселона – Бавария: мюнхенцы повторили достижение, которое впервые покорилось Шахтеру Луческу

15:05 - Читати українською
Барселона – Бавария: мюнхенцы повторили достижение, которое впервые покорилось Шахтеру Луческу
Шахтер – Барселона / Фото из открытых источников

Историческое поражение каталонцев от "немецкой машины" (2:8) стало настоящим сокровищем для гурманов футбола и статистов.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона позорно уступила Баварии (2:8). Первый тайм закончился со счетом 1:4 – уже на 22-й минуте каталонцы проигрывали с разницей в два гола.

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Интересно, что первой командой в главном еврокубковом турнире, которой удалось забили два гола в ворота "блаугранас" в течение первых 22-х минут, стал донецкий Шахтер. "Горняки" 7 декабря 2004 года на своем стадионе в Донецке победили подопечных Франка Райкарда 2:0. Дублем отметился Джулиус Агахова (на 14-й и 22-й минутах).

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Шахтер Шахтер Лига чемпионов Барселона Барселона Мирча Мирча Луческу Барселона - Бавария Джулиус Джулиус Агахова Бавария Бавария
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