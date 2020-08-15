Барселона – Бавария: мюнхенцы повторили достижение, которое впервые покорилось Шахтеру Луческу

Во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона позорно уступила Баварии (2:8). Первый тайм закончился со счетом 1:4 – уже на 22-й минуте каталонцы проигрывали с разницей в два гола.

Барселона – Бавария: Мюллер превзошел достижение Шевченко

Интересно, что первой командой в главном еврокубковом турнире, которой удалось забили два гола в ворота "блаугранас" в течение первых 22-х минут, стал донецкий Шахтер. "Горняки" 7 декабря 2004 года на своем стадионе в Донецке победили подопечных Франка Райкарда 2:0. Дублем отметился Джулиус Агахова (на 14-й и 22-й минутах).

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами: исторический крах "блаугранас", фиаско Лео, рекорды Мюнхена и Левандовски