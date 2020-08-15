Барселона – Бавария: Мюллер превзошел достижение Шевченко

Форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер в четвертьфинале Лиги чемпионов против каталонской Барселоны отметился дублем. Эти голы в ворота испанского клуба стали для немецкого футболиста в самом престижном еврокубковом турнире пятым и шестым в карьере.

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Это позволило Мюллеру сначала повторить, а затем превзойти рекорд нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. В общем, только украинцу и немцу удавалось поразить ворота Барселоны по пять раз и более в Лиге чемпионов.

Напомним, Шевченко в памятном матче 1997 года на Камп Ноу оформил в ворота Барселоны хет-трик в составе киевского Динамо, а впоследствии еще дважды огорчал каталонцев в футболке Милана.

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