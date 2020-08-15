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Барселона – Бавария: Мюллер превзошел достижение Шевченко

11:38 - Читати українською
Барселона – Бавария: Мюллер превзошел достижение Шевченко
Томас Мюллер / Uefa.com

Поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между испанской и немецкой командами ознаменовался сразу несколькими рекордами.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер в четвертьфинале Лиги чемпионов против каталонской Барселоны отметился дублем. Эти голы в ворота испанского клуба стали для немецкого футболиста в самом престижном еврокубковом турнире пятым и шестым в карьере.

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Это позволило Мюллеру сначала повторить, а затем превзойти рекорд нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. В общем, только украинцу и немцу удавалось поразить ворота Барселоны по пять раз и более в Лиге чемпионов.

Напомним, Шевченко в памятном матче 1997 года на Камп Ноу оформил в ворота Барселоны хет-трик в составе киевского Динамо, а впоследствии еще дважды огорчал каталонцев в футболке Милана.

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Бавария Бавария Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Бавария Томас Томас Мюллер Андрей Андрей Шевченко
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