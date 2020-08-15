Барселона – Баварія: мюнхенці повторили досягнення, яке вперше підкорилось Шахтарю Луческу

Історична поразка каталонців від "німецької машини" (2:8) стала справжнім скарбом для гурманів футболу і статистів.

У вчорашньому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона ганебно поступилась Баварії (2:8). Перший тайм закінчився з рахунком 1:4 – вже на 22-й хвилині каталонці програвали з різницею у два голи.

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Цікаво, що першою командою у головному єврокубковому турнірі, якій вдалось забили два голи у ворота "блаугранас" протягом перших 22-х хвилин, став донецький Шахтар. "Гірники" 7 грудня 2004 року на власному стадіоні у Донецьку перемогли підопічних Франка Райкарда 2:0. Дублем відзначився Джуліус Агахова (на 14-й і 22-й хвилинах).

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