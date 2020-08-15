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Барселона – Баварія: мюнхенці повторили досягнення, яке вперше підкорилось Шахтарю Луческу

15:05 - Читать на русском
Барселона – Баварія: мюнхенці повторили досягнення, яке вперше підкорилось Шахтарю Луческу
Шахтар – Барселона / Фото з відкритих джерел

Історична поразка каталонців від "німецької машини" (2:8) стала справжнім скарбом для гурманів футболу і статистів.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

У вчорашньому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона ганебно поступилась Баварії (2:8). Перший тайм закінчився з рахунком 1:4 – вже на 22-й хвилині каталонці програвали з різницею у два голи.

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Цікаво, що першою командою у головному єврокубковому турнірі, якій вдалось забили два голи у ворота "блаугранас" протягом перших 22-х хвилин, став донецький Шахтар. "Гірники" 7 грудня 2004 року на власному стадіоні у Донецьку перемогли підопічних Франка Райкарда 2:0. Дублем відзначився Джуліус Агахова (на 14-й і 22-й хвилинах).

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Барселона Барселона Мірча Мірча Луческу Барселона - Баварія Джуліус Джуліус Агахова Баварія Баварія
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