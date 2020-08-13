Барселона – Бавария: Мюллер признался, как немцы планируют останавливать Месси

"Мы хотим контролировать ход игры, используя наши сильные качества. У меня хорошее предчувствие перед матчем, но будет нелегко. У Барселоны замечательные игроки, богатый опыт, они выиграли много трофеев. Все знают, что поставлено на карту, поэтому мы с нетерпением ждем матч.

Барселона – Бавария: предматчевая пресс-конференция Кике Сетьена

И мы, и Барселона будем пытаться завладеть мячом. Месси? Никто не защищается против него в одиночку. Если первый игрок не сможет отобрать у него мяч, должна быть подстраховка. Мы должны действовать командно.

Мой 113-й матч в ЛЧ? Это приятно, но я надеюсь играть еще несколько лет, в том числе и в Лиге чемпионов", – цитирует Мюллера сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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