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Барселона – Бавария: Мюллер признался, как немцы планируют останавливать Месси

22:06 - Читати українською
Барселона – Бавария: Мюллер признался, как немцы планируют останавливать Месси
Лионель Месси и Томас Мюллер / Фото Pinterest

Форвард Баварии Томас Мюллер поделился мыслями относительно противостояния с Барсой.

 

"Мы хотим контролировать ход игры, используя наши сильные качества. У меня хорошее предчувствие перед матчем, но будет нелегко. У Барселоны замечательные игроки, богатый опыт, они выиграли много трофеев. Все знают, что поставлено на карту, поэтому мы с нетерпением ждем матч.

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И мы, и Барселона будем пытаться завладеть мячом. Месси? Никто не защищается против него в одиночку. Если первый игрок не сможет отобрать у него мяч, должна быть подстраховка. Мы должны действовать командно.

Мой 113-й матч в ЛЧ? Это приятно, но я надеюсь играть еще несколько лет, в том числе и в Лиге чемпионов", – цитирует Мюллера сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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Теги
Лионель Лионель Месси Бавария Бавария Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Бавария Томас Томас Мюллер
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