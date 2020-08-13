Барселона – Баварія: Мюллєр зізнався, як німці планують зупиняти Мессі

"Ми хочемо контролювати хід гри, використовуючи наші сильні якості. У мене хороше передчуття перед матчем, але буде нелегко. У Барселони чудові гравці, багатий досвід, вони виграли багато трофеїв. Всі знають, що поставлено на карту, тому ми з нетерпінням чекаємо на матч.

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І ми, і Барселона будемо намагатися заволодіти м'ячем. Мессі? Ніхто не захищається проти нього поодинці. Якщо перший гравець не зможе відібрати у нього м'яч, повинна бути підстраховка. Ми повинні діяти командно.

Мій 113-й матч в ЛЧ? Це приємно, але я сподіваюся грати ще кілька років, в тому числі і в Лізі чемпіонів", – цитує Мюллєра сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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