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Барселона – Баварія: Мюллєр зізнався, як німці планують зупиняти Мессі

22:06 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Мюллєр зізнався, як німці планують зупиняти Мессі
Ліонель Мессі та Томас Мюллєр / Фото Pinterest

Форвард Баварії Томас Мюллєр поділився думками щодо протистояння з Барсою.

 

"Ми хочемо контролювати хід гри, використовуючи наші сильні якості. У мене хороше передчуття перед матчем, але буде нелегко. У Барселони чудові гравці, багатий досвід, вони виграли багато трофеїв. Всі знають, що поставлено на карту, тому ми з нетерпінням чекаємо на матч.

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І ми, і Барселона будемо намагатися заволодіти м'ячем. Мессі? Ніхто не захищається проти нього поодинці. Якщо перший гравець не зможе відібрати у нього м'яч, повинна бути підстраховка. Ми повинні діяти командно.

Мій 113-й матч в ЛЧ? Це приємно, але я сподіваюся грати ще кілька років, в тому числі і в Лізі чемпіонів", – цитує Мюллєра сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Баварія відбудеться 14 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Баварія Баварія Барселона - Баварія Томас Томас Мюллєр
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