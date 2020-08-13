Барселона – Бавария: предматчевая пресс-конференция Кике Сетьена

"Готовимся очень серьезно. Бавария – совершенная команда. Они могут прессинговать, здорово обороняются, в атаке собраны очень острые исполнители. Наш соперник никогда не позволит спокойно разыгрывать мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать против их прессинга. Барселона всегда делает ставку на контроль мяча, и прежде нам удавалось справляться с прессингом. Если получится и завтра, то все будет хорошо. Убежден, что тотального преимущества одной из команд мы завтра не увидим. В полуфинал выйдет тот, кто лучше воспользуется своими шансами.

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Мы прекрасно понимаем, как силен соперник. Статистика Баварии красноречиво говорит о том, на что способна эта команда. Но Барселона – ничуть не менее выдающийся клуб. Так что игра должна быть примерно равной. В Баварии собраны очень талантливые футболисты, действующие на высочайших скоростях. У них очень опасное нападение. Так что когда мяч будет у соперника, нам придется обороняться, другого выбора нет. Но, конечно, лучше владеть мячом и создавать Баварии максимальные неудобства.

Левандовски – блестящий футболист, но я все-таки полагаю, что Лео Месси выше уровнем. Думаю, это очевидно. Да, Левандовски в отличной форме, забил 13 мячей в Лиге чемпионов, ему здорово подыгрывают одноклубники. Но в матче с Наполи все видели, что и Месси сейчас в порядке. Всем нам очень повезло, что такие мастера завтра выйдут на поле и порадуют нас своей игрой.

Месси, конечно же, нам очень поможет, но я всегда верил в командную игру. Нужно помогать Лионелю, отдавать ему мяч. Да, Месси способен создавать голы в одиночку. Но без помощи команды Лео бы не играл так ярко. Думаю, то же можно сказать и про любого другого нападающего.

Что касается Усмана Дембеле, я очень рад, что он попал в заявку и сможет сыграть несколько минут. Дембеле почти год не мог выйти на поле. Надеемся, что за то игровое время, которое Усман получит, он сможет хорошо проявить себя", – цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона – Бавария состоится 14 августа, начало в 22:00.

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