Барселона – Бавария: Месси потерпел самое крупное поражение в карьере

Поражение "сине-гранатовых" в 1/4 финала Лиги чемпионов от Баварии стало крупнейшим для каталонцев впервые с 1946 года. Тогда Барселона проиграла Севилье в Кубке Испании со счетом 0:8.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев

Для капитана каталонцев Лионеля Месси этот проигрыш также стал крупнейшим в карьере за все время выступлений за клуб и сборную Аргентины. До этого худшим матчем для 33-летнего форварда было поражение от Боливии в составе национальной команды в 2009 году (1:6).

Среди разгромных поражений Месси следует вспомнить матчи против Ливерпуля, ПСЖ и Баварии (все по 0:4), а также поединок Аргентины против Германии в 2010-м (0:4).

Напомним, в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов подопечные Сетьена были уничтожены командой Флика со счетом 2:8 и выбыли из дальнейшего участия в турнире.

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