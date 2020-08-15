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Барселона – Бавария: Месси потерпел самое крупное поражение в карьере

10:42 - Читати українською
Барселона – Бавария: Месси потерпел самое крупное поражение в карьере
Лионель Месси в борьбе против Альфонсо Дэвиса / Getty Images

Четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2019/20 против Баварии лидер "блаугранас" Лионель Месси запомнит надолго.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Поражение "сине-гранатовых" в 1/4 финала Лиги чемпионов от Баварии стало крупнейшим для каталонцев впервые с 1946 года. Тогда Барселона проиграла Севилье в Кубке Испании со счетом 0:8.

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Для капитана каталонцев Лионеля Месси этот проигрыш также стал крупнейшим в карьере за все время выступлений за клуб и сборную Аргентины. До этого худшим матчем для 33-летнего форварда было поражение от Боливии в составе национальной команды в 2009 году (1:6).

Среди разгромных поражений Месси следует вспомнить матчи против Ливерпуля, ПСЖ и Баварии (все по 0:4), а также поединок Аргентины против Германии в 2010-м (0:4).

Напомним, в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов подопечные Сетьена были уничтожены командой Флика со счетом 2:8 и выбыли из дальнейшего участия в турнире.

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