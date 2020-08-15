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Барселона – Баварія: Мессі зазнав найбільшої поразки в кар'єрі

10:42 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Мессі зазнав найбільшої поразки в кар'єрі
Ліонель Мессі у боротьбі проти Альфонсо Девіса / Getty Images

Чвертьфінал Ліги чемпіонів сезону 2019/20 проти Баварії лідер "блаугранас" Ліонель Мессі запам'ятає надовго.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Поразка "синьо-гранатових" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від Баварії стала найбільшою для каталонців вперше з 1946 року. Тоді Барселона програла Севільї у Кубку Іспанії з рахунком 0:8.

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Для капітана каталонців Ліонеля Мессі цей програш також став найбільшим у кар'єрі за весь час виступів за клуб і збірну Аргентини. До цього найгіршим матчем для 33-річного форварда була поразка від Болівії у складі національної команди у 2009 році (1:6).

Серед розгромних поразок Мессі слід згадати матчі проти Ліверпуля, ПСЖ і Баварії (всі по 0:4), а також поєдинок Аргентини проти Німеччини 2010 року (0:4).

Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів підопічні Сетьєна були знищені командою Фліка з рахунком 2:8 і вибули з подальшої участі у турнірі.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Барселона Барселона Барселона - Баварія Ліонель Ліонель Мессі Німеччина Німеччина Аргентина Аргентина Болівія Болівія Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Севілья Севілья
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