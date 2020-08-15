Барселона – Баварія: Мессі зазнав найбільшої поразки в кар'єрі

Поразка "синьо-гранатових" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від Баварії стала найбільшою для каталонців вперше з 1946 року. Тоді Барселона програла Севільї у Кубку Іспанії з рахунком 0:8.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Для капітана каталонців Ліонеля Мессі цей програш також став найбільшим у кар'єрі за весь час виступів за клуб і збірну Аргентини. До цього найгіршим матчем для 33-річного форварда була поразка від Болівії у складі національної команди у 2009 році (1:6).

Серед розгромних поразок Мессі слід згадати матчі проти Ліверпуля, ПСЖ і Баварії (всі по 0:4), а також поєдинок Аргентини проти Німеччини 2010 року (0:4).

Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів підопічні Сетьєна були знищені командою Фліка з рахунком 2:8 і вибули з подальшої участі у турнірі.

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