Фиаско на Камп Ноу в поединке с Баварией продолжила неутешительную серию Барселоны в Лиге чемпионов.

Барселона крупно проиграла Баварии на Камп Ноу, что стало уже третьим подряд поражением для каталонцев в Лиге чемпионов, сообщает твиттер-аккаунт Mister Chip.

Барселона – Бавария: Альба травмировался во время матча ЛЧ – Куман знал об ужасном состоянии своего подопечного накануне

В прошлом сезоне "блаугранас" были разбиты на домашнем стадионе – сначала Ювентусом на групповом этапе (0:3), а затем ПСЖ в 1/8 финала турнира (1:4). Отметим, что Барселона еще не проигрывала разгромно трижды подряд на Камп Ноу в Лиге чемпионов.

К слову, каталонцы проиграли Баварии 3:0 благодаря дублю Левандовски и голу Мюллера. В группе E также оказались Динамо и Бенфика.

Барселона позорно проиграла Баварии: бессилие Кумана, неудержимый Левандовски и четкие сигналы для Динамо