Фіаско на Камп Ноу у поєдинку з Баварією продовжила невтішну серію Барселони у Лізі чемпіонів.

Барселона розгромно програла Баварії на Камп Ноу, що стало вже третьою поспіль поразкою для каталонців у Лізі чемпіонів, повідомляє твіттер-аккаунт Mister Chip.

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У минулому сезоні "блаугранас" були розбиті на домашньому стадіоні – спочатку Ювентусом на груповому етапі (0:3), а потім ПСЖ в 1/8 фіналу турніру (1:4). Відзначимо, що Барселона ще не програвала розгромно тричі поспіль на Камп Ноу у Лізі чемпіонів.

До слова, каталонці програли Баварії 3:0 завдяки дублю Лєвандовскі та голу Мюллєра. У групі E також опинились Динамо та Бенфіка.

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