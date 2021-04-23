"Очевидно, мы неверно оценили, как это соглашение будет воспринято широким футбольным сообществом и его будущее влияние. Мы вынесем урок из этого", – цитирует заявление JP Morgan журналист Пол Келсо в твиттере.

"Предатели" Суперлиги должны заплатить космический штраф за выход из турнира

Отметим, что американский банк был главным спонсором Суперлиги и планировал выделить участникам турнира 3,25 млрд евро в качестве стартового капитала турнира.

Напомним, через два дня после объявления о создании скандального турнира, Суперлигу приостановили из-за массового выхода ее участников.

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Учредителями Европейской Суперлиги стали 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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