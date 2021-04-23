Журналіст німецького агентства Der Spiegel Крістоф Вінтербах розкрив схему фінансової мотивації для учасників ліги. Не всі заробили б однаково.

Головний інвестор Суперліги виступив із заявою після провалу турніру

Найбільше зиску отримали б Реал та Барселона, для яких був прописаний додатковий бонус. Іспанські гранди гарантовано мали отримати по 60 млн євро. Половина цієї суми виплачувалася б в кінці кожного з перших двох сезонів.

Інші виплати мали б залежати від турнірних здобутків та інших показників. Що стосується так званого "інфраструктурного гранту", то він мав бути розподіленим між 15-ма клубами-засновниками, але й тут виплати не були б однаковими. Інтер, Мілан, Борусія Д та Атлетіко отримали б найменше – по 3,8% від суми гранду. Решті 11-ти засновникам належало б по 7,7%.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу