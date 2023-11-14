Одна поддельная банкнота "долларуммы" стоит 2-3 евро, информирует Gazzetta dello Sport. Источник уточняет: есть и те, кто просит за этот кусочек истории гораздо больше. Так, пачку таких банкнот в количестве 15 штук можно приобрести за 50-60 евро.

Милан – ПСЖ – 2:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, что акция протеста в исполнении фанатов "россонери" против Доннаруммы помогла Милану одолеть ПСЖ в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Перед тем как Оливье Жиру забил победный мяч, защитник парижан Милан Шкриняр отвлёкся на поддельную купюру и выбросил её за пределы поля. Пока он это делал Жиру занял выгодную позицию и нанёс удар по воротам – Шкриняр не успел навязать ему силовую борьбу.

После этого поражения Доннарумма признался, что ему было тяжело играть матч на стадионе Джузеппе Меацца психологически.

Фанаты Милана не простили вратарю его "предательство", когда он ушёл из Милана в ПСЖ ради высокой зарплаты.

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