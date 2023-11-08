ПСЖ повел в счете на 9 минуте – Шкриняр головой замкнул скидку Маркиньоса после розыгрыша углового. Милан ответил почти мгновенно: Жиру выскочил на ударную позицию, но Доннарумма совершил сейв, а Леау добил в падении через себя – 1:1.

Милан впервые забил в Лиге чемпионов и сразу победил ПСЖ – Мбаппе-призрак и интрига в "группе смерти"

Парижане имели несколько моментов до перерыва, но Мбаппе не реализовал выход один на один с Меньяном, а Дембеле попал в перекладину. Милан на старте второго тайма, как оказалось, вырвал победу. Тео Эрнандес подхватил мяч на левом фланге и навесил, а Жиру выиграл верховую борьбу и поразил ворота Доннаруммы.