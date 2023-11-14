Підроблені банкноти, якими фанати Мілана закидали воротаря Джанлуїджі Доннарумму в матчі з ПСЖ, продаються на різних платформах.

Одна підроблена банкнота "доларумми" коштує 2-3 євро, інформує Gazzetta dello Sport. Джерело уточнює: є й ті, хто просить за цей шматочок історії набагато більше. Так, пачку таких банкнот у кількості 15 штук можна придбати за 50-60 євро.

Мілан – ПСЖ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що акція протесту у виконанні фанатів "россонері" проти Доннарумми допомогла Мілану здолати ПСЖ у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:1). Перед тим як Олів'є Жиру забив переможний м'яч, захисник парижан Мілан Шкріняр відволікся на підроблену купюру і викинув її за межі поля. Поки він це робив, Жиру зайняв вигідну позицію і завдав удару по воротах – Шкріняр не встиг нав'язати йому силову боротьбу.

Після цієї поразки Доннарумма зізнався, що йому було важко грати матч на стадіоні Джузеппе Меацца психологічно.

Фанати Мілана не пробачили воротареві його "зраду", коли він пішов із Мілана в ПСЖ заради високої зарплати.

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