Торпедо на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с Денисом Баланюком.

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Отметим, что соглашение с нападающим была рассчитана на 3 года – игрок присоединился к Торпедо в ноябре 2020 года. Кроме украинца, русский клуб попрощался и с хавбеком Астемиром Гордюшенком.

За период своих выступлений в составе Торпедо Баланюк успел сыграть в 16 матчах ФНЛ, записав в свой актив 2 гола.

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