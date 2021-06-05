Баланюк официально покинул московский клуб
5 июня 23:22 - Читати українською
Украинский нападающий Денис Баланюк прекратил сотрудничество с московским Торпедо.
Торпедо на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с Денисом Баланюком.
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Отметим, что соглашение с нападающим была рассчитана на 3 года – игрок присоединился к Торпедо в ноябре 2020 года. Кроме украинца, русский клуб попрощался и с хавбеком Астемиром Гордюшенком.
За период своих выступлений в составе Торпедо Баланюк успел сыграть в 16 матчах ФНЛ, записав в свой актив 2 гола.
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