Динамо в ЛЧ могло встретиться с кем-то из трио: АЗ, ПАОК или Рапид Вена. В итоге киевляне 15 или 16 сентября сыграют в 3 квалифай-раунде против серебряного призера чемпионата Нидерландов – АЗ. Игра пройдет в Киеве.

Онлайн-трансляция жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо, Ребров и Милевский узнали соперника

Определился и соперник киевлян на стадии плей-офф. Вице-чемпионы Украины не могли попасть на Краснодар (УЕФА разводит наши команды с российскими), поэтому в случае победы над австрийцами за одну из двух путевок по Пути представителей лиг в групповой раунд поборется с победителем пары Гент – Рапид. Так что вполне вероятно возвращение в Киев экс-динамовцев Яремчука и Безуса, а также другого игрока сборной Украины Пластуна.

Напомним противостояние 3 квалификационного этапа Лиги чемпионов 2020/21 состоит из одного матча. А вот в плей-офф команды уже будут играть и дома, и на выезде.

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