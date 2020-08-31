"Бачив, як грає АЗ. Нічого особливого в цій команді немає. У Динамо є всі шанси пройти далі. Відновляться Миколенко, Циганков, Вербіч – вони найбільше були потрібні команді.

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Тому проблем не буде з цим суперником, я думаю. АЗ – команда-середняк, її треба проходити. У наступному раунді було б цікавіше зустрітися з Гентом", – поділився Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з АЗ Алкмаар у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Раунд складатиметься з одного поєдинку, який відбудеться 15 або 16 вересня.

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