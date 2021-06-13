Соперники сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы – команды Австрии и Северной Македонии – встретятся в поединке 1-го тура квартета C. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Австрия – Северная Македония

13 июня, 19:00. Бухарест, Арена Национал

Главный арбитр: Андреас Экберг (Швеция)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Старт гонке за путевками в плей-офф от группы C дадут в столице Румынии. Там австрийцы померяются силами с македонцами в третий раз за последние два года. Жребий свел эти национальные команды еще на стадии квалификации к Евро-2020. Тогда обе сборные попали в компанию к Польше и солидно отстали от "Кадры". Однако, альпийцы дважды обыграли Северную Македонию (4:1, 2:1) и спокойно финишировали вторыми.

Но с тех пор немало воды утекло. Для начала балканцы выдали серию из 8-ми матчей без поражений после второго фиаско с Австрией. Выбранный подопечными Игора Ангеловски темп едва не позволил подняться в дивизион B Лиги наций УЕФА. А выездная победа над Германией в отборе к ЧМ-2022 ярко обозначила глубокий кризис Бундестим и солидный прогресс македонцев одновременно. Главное – сквозь сито плей-офф Лиги наций они таки пробились на премьерный Еврофорум.

Почивать на лаврах Северная Македония, очевидно, не собирается. В отличие от трех других команд квартета, на "красных львов" не давит ответственность за результат. На родине они уже стали героями. Теперь македонцы могут спокойно играть в свое удовольствие. Просто ветеран Горан Пандев получил возможность красиво завершить карьеру, а молодой Элиф Эльмас – расширить круг ценителей своего таланта на весь континент.

Зато Австрия, несмотря на звездный состав, непреодолимым барьером не выглядит даже для Северной Македонии. Альпийцы третий раз вышли на чемпионат Европы, но до сих пор не знали там вкуса побед. Россыпь сильных исполнителей пока не стала залогом стабильных результатов национальной команды. Вот и в шести последних матчах австрийцы одержали лишь одну победу, да и ту – волевую над Фарерами (3:1). А ничьи со Словакией и Шотландией, а также разгром от Дании в отборе на Мундиаль наталкивают на мысли о новом провале поколения звезд.

Интересные факты

– сборная Австрии не побеждала на крупных турнирах с 1990 года;

– Северная Македония стала 35-й сборной, что пробилась на чемпионат Европы;

– австриец Арнаутович и македонец Пандев вместе выступали за миланский Интер в триумфальном сезоне 2009/10.

Ориентировочные составы команд

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер – Лаймер, К. Шлагер – Забитцер, Баумгартлингер, Алаба – Арнаутович

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Велкоски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Алиоски – Эльмас – Пандев, Трайковски

Слова перед матчем

Франко Фода: Мы знаем сильные стороны македонцев. Нужно осторожнее играть в позиционной атаке, нельзя просто терять мяч. Понимаем, что будем владеть мячом больше соперника, поэтому надо его передавать друг другу быстрее и быть начеку в плане обороны, чтобы не допустить контратак.

Игор Ангеловски: Я думаю, что многое изменилось с тех пор, как мы провели эти два отборочных матча. Если не ошибаюсь, они были сыграны два года назад, и за это время наша национальная сборная росла от одного матча к другому, демонстрировала лучший футбол. Игроки совершенствовались в каждом матче. Поэтому в этот раз все будет совсем не так, как в той квалификации.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Сборная Австрии обязана побеждать балканского соперника, чтобы утвердиться в статусе претендента на выход в 1/8 финала Евро-2020. У команды Фоды, на первый взгляд, все козыри на руках. Но роль безусловного фаворита противостояния ходит рядом с недооценкой оппонента. Северная Македония способна стать темной лошадкой не только группы C, но и всего турнира. Австрийцам точно не будет легко против "красных львов", но класс исполнителей повыше, в конце концов, должен позволить альпийцам дожать македонцев.

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