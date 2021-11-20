"Не думаю, что в матче с Черноморцем динамовцы тестировали модель игры, которую они используют в поединке с Баварией. Во-первых, у Динамо отсутствовали ключевые исполнители. Такие как Илья Забарный, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук.

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А во-вторых, для Луческу важно было просто задействовать как можно больше футболистов, чтобы они снова почувствовали игровой тонус. Думаю, что это румынскому специалисту удалось. Что касается игровых схем, то в матче с Баварией все будет иначе, немецкий гранд не позволит Динамо такого доминирования, как в поединке с Черноморцем.

Бавария – фаворит, и если немцы поймают кураж, то жди неприятностей. Вот почему нужно будет постараться действовать компактно, дорожить мячом, поскольку мюнхенцы молниеносно переходят из обороны в атаку. Будет очень сложно, но вчера середняк Бундеслиги Аугсбург доказал, что с Баварией можно играть на равных и даже побеждать. Тем более, что если ставить перед собой задачу пробиться в еврокубковую весну, то нужно хотя бы не проиграть", – сказал Кардаш в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок с Баварией состоится во вторник, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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